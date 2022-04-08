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Горы Кельбаджара (фоторепортаж)

"Вестник Кавказа"

Кельбаджар называют райским уголком Азербайджана за его природную красоту: древние пещеры, тысячи родников, сотни минеральных источников, четыре тысячи растений, двести из которых — лекарственные, и, конечно, горы, во все времена символизировавшие вечность и чистоту, совершенство и духовное просветление.

Высочайшие вершины Кельбаджар - Джамыш (3724 метров) и Делидаг (3616 метров). Еще в советское время азербайджанские археологи поняли, что этот удивительный высокогорный край — своего рода каменная книга прошлого, в которой изучены лишь первые страницы.

Горы Кельбаджара (фоторепортаж)
Горы Кельбаджара (фоторепортаж)
Горы Кельбаджара (фоторепортаж)
Горы Кельбаджара (фоторепортаж)
Горы Кельбаджара (фоторепортаж)
Горы Кельбаджара (фоторепортаж)
Горы Кельбаджара (фоторепортаж)
Горы Кельбаджара (фоторепортаж)
Горы Кельбаджара (фоторепортаж)
Горы Кельбаджара (фоторепортаж)
Горы Кельбаджара (фоторепортаж)
Горы Кельбаджара (фоторепортаж)
Горы Кельбаджара (фоторепортаж)
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