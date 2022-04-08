Горы Кельбаджара (фоторепортаж)

Кельбаджар называют райским уголком Азербайджана за его природную красоту: древние пещеры, тысячи родников, сотни минеральных источников, четыре тысячи растений, двести из которых — лекарственные, и, конечно, горы, во все времена символизировавшие вечность и чистоту, совершенство и духовное просветление.

Высочайшие вершины Кельбаджар - Джамыш (3724 метров) и Делидаг (3616 метров). Еще в советское время азербайджанские археологи поняли, что этот удивительный высокогорный край — своего рода каменная книга прошлого, в которой изучены лишь первые страницы.