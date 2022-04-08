Больницы Теберды и Учкекена ждет капремонт

8 апр. 12:05

В Карачаево-Черкесии в этом году проведут капитальный ремонт больниц в Теберде и селе Учкекен, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, утонив, что работы проводятся в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Начнется капитальный ремонт в Тебердинской участковой больнице. Кроме того, в рамках нацпроекта продолжается капитальный ремонт поликлиники Малокарачаевской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Также в поселке Октябрьский и в станице Преградной запланировано строительство двух врачебных амбулаторий, а в ауле Верхний Учкулан – фельдшерско-акушерского пункта.