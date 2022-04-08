Центробанк опустил ключевую ставку до 17%

Банк России снизил ключевую ставку с 11 апреля 2022 года до 17% годовых, она возможно снизится на ближайших заседаниях, сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ отметили, что несмотря сложные внешние условия, риски для финансовой стабильности страны сегодня перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

"Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и ЦБ, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски", - говорится в сообщении Банка

В регуляторе подчеркнули, что данное решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - подытожили в Центробанке.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, курс рубля сейчас снизился до тех уровней, что предшествовали началу военной спецоперации на Украине, соответственно, появилась возможность понизить и ключевую ставку.



"Ситуация на валютном рынке сейчас стабилизировалась. Финансовые рынки также нормально функционируют, это касается и котировок ценных бумаг. То есть ситуация находится под контролем и Центрального Банка, и правительства, а самое главное, население не проявляет панику, спокойно продолжает работать, в том числе на финансовых рынках. В связи с этим ЦБ начал снижение ключевой ставки", - сказал он.



"Это хороший сигнал о том, что ситуация стабилизировалась после некоторых волнений на финансовых рынках. Соответственно, кредиты станут дешевле и для бизнеса, и для населения. Стоит ожидать, что ключевая ставка будет понижаться и дальше", - ожидает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку.



"Стабилизация ситуации на валютном рынке в определенной степени была связана с тем, что были приняты административные решения по ограничению продажи валюты и снятия валюты со счетов. Думаю, что эти ограничения пока будут действовать определенный промежуток времени, однако их тоже снимут", - добавил Анатолий Аксаков.