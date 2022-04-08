Жители Невинномысска помогли поймать нетрезвого лихача 

8 апр. 12:05

Бдительные жители Невинномысска сообщили сотрудникам дорожной полиции о неадекватном поведении водителя.

Прибывший на место экипаж ГИБДД установили, что за рулем авто находился мужчина, проявлявший признаки опьянения.

"Экспресс-анализ показал, что в крови водителя есть следы синтетического наркосодержащего вещества", - сообщили в краевом УГИБДД.

По факту продолжается расследование. В том случае, если экспертиза подтвердит наличии алкоголя в крови задержанного, ему грозит лишение прав и крупный штраф.