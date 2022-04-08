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Жители Невинномысска помогли поймать нетрезвого лихача 

Жители Невинномысска помогли поймать нетрезвого лихача 

Бдительные жители Невинномысска сообщили сотрудникам дорожной полиции о неадекватном поведении водителя. 
Прибывший на место экипаж ГИБДД установили, что за рулем авто находился мужчина, проявлявший признаки опьянения. 
"Экспресс-анализ показал, что в крови водителя есть следы синтетического наркосодержащего вещества", - сообщили в краевом УГИБДД. 
По факту продолжается расследование. В том случае, если экспертиза подтвердит наличии алкоголя в крови задержанного, ему грозит лишение прав и крупный штраф.

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