Бдительные жители Невинномысска сообщили сотрудникам дорожной полиции о неадекватном поведении водителя.
Прибывший на место экипаж ГИБДД установили, что за рулем авто находился мужчина, проявлявший признаки опьянения.
"Экспресс-анализ показал, что в крови водителя есть следы синтетического наркосодержащего вещества", - сообщили в краевом УГИБДД.
По факту продолжается расследование. В том случае, если экспертиза подтвердит наличии алкоголя в крови задержанного, ему грозит лишение прав и крупный штраф.
Жители Невинномысска помогли поймать нетрезвого лихача
Бдительные жители Невинномысска сообщили сотрудникам дорожной полиции о неадекватном поведении водителя.
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