Пашиняна оправдали по делу о беспорядках 2008 года

8 апр. 11:38

Кассационный суд Армении отменил приговор премьер-министру Николу Пашиняну, который был вынесен в 2010 году по делу о массовых беспорядках.

Отменить данное решение ходатайствовал генпрокурор Артур Давтян на основании решения ЕСПЧ, который усмотрел нарушения прав на свободу и личную неприкосновенность главы правительства во время расследования.

Европейский суд по правам человека вынес 18 января решение по делу Пашиняна, признав нарушение его прав на свободу собраний и выражения мнения. Иски были представлены в ЕСПЧ его представителями в 2010 и 2011 годах и касались поствыборных событий в Ереване в марте 2008 года. Премьер не получит финансовую компенсацию, так как не представлял требования о ней.

В 2008 году Пашинян являлся членом предвыборного штаба кандидата в президенты республики Левона Тер-Петросяна. После беспорядков 1-2 марта 2008 года в Ереване был объявлен в розыск. В 2009 году сдался властям, а январе 2010 года его осудили на 7 лет по обвинению в организации беспорядков. Спустя время суд вдвое сократил срок, а в мае 2011 года Пашинян вышел на свободу.