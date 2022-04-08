В России назвали отечественные аналоги зарубежных онлайн-сервисов

8 апр. 11:38

Список российских аналогов интернет-ресурсов и сервисов иностранных IT-компаний составили в Минцифры, пишет ТАСС.

"В списке Минцифры рекомендованные сервисы разделены на 15 категорий: соцсети и мессенджеры, образовательные ресурсы, редакторы документов, программы для организации видеоконференций, сервисы бронирования жилья, заказа авиабилетов, площадки электронной коммерции и т. д." - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным министерства, большинство ресурсов были в приоритете у россиян еще до ограничений. Блокировка иностранных платформ "будет способствовать увеличению аудитории и расширению функционала", уверены в Минцифры.

Вместо платформ Facebook и Instagram корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) можно пользоваться соцсетями VK, "Одноклассники", Yappy, "ЯRUS" и "Мой мир", мессенджерами Telegram, "ТамТам", TenChat, ICQ и Frisbee. Видеоконференции можно организовывать в сервисах "Сферум", "Видеозвонки Mail.ru", "Видеозвонки VK" и "Яндекс.Телемост" вместо Zoom.

Сервис Google.Docs для работы с документами заменят "Мой офис", "P7-Офис" и "Яндекс 360". Покупки россияне могут делать не на зарубежном EBay, а на российских Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркет", "СберМегаМаркет" и "СберМаркет".