Московское метро начинает сезон открытых дверей

8 апр. 11:24

Более пяти тысяч вторых вестибюльных дверей демонтируют в московском метрополитене к концу апреля, сообщил первый заместитель начальника метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, отметив, что с петель уже было снято более 3,5 тыс дверей.

"Когда температура воздуха повышается и становится устойчивой, мы снимаем все вторые вестибюльные двери. Таким образом увеличивается воздухообмен на станциях, и летом на платформе прохладнее, чем на улице", - пояснил он.

По словам Дощатова, летом, когда на улице жарко, воздух в пассажирской зоне метрополитена благодаря усиленной работе тоннельной вентиляции обновляется до пяти раз в час.