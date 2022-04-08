В России диагностировали COVID-19 еще у 14,3 тыс человек

8 апр. 11:16

За минувшие сутки в России выявили 14 311 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 855, в Петербурге - 743, в Подмосковье - 586. В Краснодарском крае - 360, в Ставропольском крае - 126, в Крыму - 117, в Дагестане - 34, в Кабардино-Балкарии - 32, в Адыгее - 39, в Карачаево-Черкесии - 21, в Северной Осетии - 14, в Ингушетии - 25, в Чечне - 25.

Общее число инфицированных в России достигло 17 969 431 человек.

Госпитализировано за сутки 3 627 человек. Выздоровели – 37 684 пациента, за все время - 17 143 630.

Умерли за сутки 280 человек, с начала пандемии - 371 169.