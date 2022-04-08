Россия и Туркменистан отмечают 30-летие дипотношений

8 апр. 11:16

Главы МИД РФ Сергей Лавров и Туркменистана Рашид Мередов обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в поздравительных посланиях дана высокая оценка уровню развития российско-туркменских отношений, которые с 2017 года возведены в ранг стратегического партнерства. "Отмечено, что за 30-летний период заложен прочный фундамент дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, создана солидная договорно-правовая база, насчитывающая свыше 100 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений", - отметили в министерстве.

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений намечен целый ряд совместных мероприятий, включая выставки, научные конференции, культурные обмены.

Отношения между Москвой и Ашхабадом характеризуются равноправием и взаимным уважением, внимательным учетом интересов друг друга, подчеркнули в МИД России. "Их стержневыми элементами остаются динамичные торгово-экономические связи, взаимовыгодная кооперация по линии регионов, конструктивное взаимодействие на ключевых международных и региональных площадках, включая СНГ, "каспийскую пятерку", а также ООН, ОБСЕ и диалоговый механизм "ЦА5+Россия", - говорится в сообщении.

Стороны наладили эффективное взаимодействие по афганской проблематике как на двустороннем уровне, так и в рамках Московского формата консультаций по Афганистану. "Наши позиции по актуальным международным вопросам во многом совпадают или весьма созвучны. Россия высоко ценит нейтральный статус Туркменистана, который на деле проявляет себя фактором поддержания мира, безопасности и стабильного развития в Центральной Азии и Каспийском регионе", - добавили в ведомстве.

Поздравления по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений направил Владимиру Путину президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Он отметил, что Туркменистан придает особое значение неуклонному развитию отношений с Россией, подчеркнув, что за годы сотрудничества практически по всем направлениям накоплен позитивный опыт взаимодействия и достигнуты хорошие результаты, пишет в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

"Наши страны успешно сотрудничают не только в двустороннем формате, но также в рамках международных структур, о чем свидетельствует взаимная поддержка международных инициатив и предложений, выдвигаемых в рамках организаций глобального и регионального масштаба", - говорится в послании туркменского лидера.

Сердар Бердымухамедов высказался за продвижение прямых контактов между бизнес-кругами и усиление взаимодействия правительственных структур, чтобы полностью раскрыть имеющийся потенциал сотрудничества двух стран.