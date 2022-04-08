Оползень разделили села Цхмори и Гунда

8 апр. 11:13

Проливные дожди вызвали оползни в горном селе Пипилети на западе Грузии, была повреждена проезжая часть, которая связывает два населенных пункта Цхмори и Гунда.

В пресс-службе мэрии муниципалитета Они сообщили, что на месте ведутся восстановительные работы.

Кроме того, в ближайшее время в Пипилети прибудут специалисты Геологической службы Департамента охраны окружающей среды и природных ресурсов. Им предстоит изучить ситуацию и подготовить заключение по итогам работы. Затем начнутся восстановительные работы, передает Sputnik Грузия.