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Оползень разделили села Цхмори и Гунда

Оползень разделили села Цхмори и Гунда

Проливные дожди вызвали оползни в горном селе Пипилети на западе Грузии, была повреждена проезжая часть, которая связывает два населенных пункта  Цхмори и Гунда.

В пресс-службе мэрии муниципалитета Они сообщили, что на месте ведутся восстановительные работы.

Кроме того, в ближайшее время в Пипилети прибудут специалисты Геологической службы Департамента охраны окружающей среды и природных ресурсов. Им предстоит изучить ситуацию и подготовить заключение по итогам работы. Затем начнутся восстановительные работы, передает Sputnik Грузия.

 

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