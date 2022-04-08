В Египет из России прибыл первый с момента приостановки авиасообщения рейс

8 апр. 11:00

Минувшей ночью в Каир прибыл первый с момента приостановки регулярного авиасообщения между Египтом и Россией рейс.

Самолет из Сочи приземлился в международном аэропорту египетской столицы. "Борт только приземлился. "Самолет заполнен пассажирами процентов на девяносто пять", - рассказал в ночь на пятницу собеседник РИА Новости.

Прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром были приостановлены российским "Аэрофлотом" и египетской EgyptAir в начала марта, причиной стали возможные санкции со стороны иностранных лизингодателей, а также проблемы со страховкой.

Рейсы между Каиром и Сочи выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), полеты будут ежедневными, маршрут обслуживают отечественные Superjet100 на 87 пассажиров.

Время в пути из Сочи до Каира составляет не более 3 часов.