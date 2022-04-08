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Мишустин остался недоволен состоянием дагестанских больниц

Мишустин остался недоволен состоянием дагестанских больниц

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, включил Дагестан в число регионов, где медучреждения находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Во время рабочих поездок по стране я видел лично, что многие больницы и поликлиники находятся в неудовлетворительном состоянии. В некоторых не хватало оборудования. Так было в Дагестане, Ульяновской, Свердловской областях, Курске, на Курилах", - заявил премьер.

Мишустин отметил, что в таких случаях на месте принимались решения по исправлению ситуации.

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