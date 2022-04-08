Семин назвал сильнейшего футбольного тренера в России

8 апр. 10:41

Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин оценил отечественную тренерскую школу и назвал самого сильного тренера в стране.

"В России сильная тренерская школа. У нас много сильных российских специалистов. Вообще об этом можно говорить очень долго, в несколько слов не расскажешь. Российская тренерская школа причем очень сильная. Вот кто идет сейчас идет на первом месте? Семак? Он лучший тренер России", - цитирует Семина "РБ Спорт".

Напомним, что "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 49 очков.