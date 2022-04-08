Макрон: считаю диалог с Путиным своим долгом

8 апр. 10:40

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что считает своим долгом ведение диалога с президентом России Владимиром Путиным.

"Франция с самого начала не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к президенту Путину. Но мой долг - говорить с ним, нам это нужно. Я не перестану этого делать. Это то, что позволяет нам быть игроками в переговорах", - цитирует Макрона РИА Новости.

Напомним, главы двух государств находятся в последнее время в постоянном контакте и обсуждают вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.