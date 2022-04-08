Названы 12 стран, в которых могут отдохнуть россияне

8 апр. 10:17

Туроператоры рассказали, в каких странах россияне смогут отдохнуть в этом году, пишет РИА Новости.

"У туроператора Fun&Sun представлены туры из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию, Таиланд, Катар, Египет, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Индонезию (о. Бали), Сербию, Армению и Азербайджан на прямых рейсах или со стыковкой в третьих странах", - рассказали в компании.

Список доступных страны может расшириться после 9 апреля в связи со снятием Россией ковидных ограничений на полеты в 52 страны мира.

"Основная проблема сейчас - это поиск доступной чартерной перевозки для удовлетворения потребностей рынка на самых массовых выездных направлениях, таких как Турция и Египет. Проблема уже решается, в частности "Интурист" уже запустил чартерную цепочку в Анталью из Минеральных Вод на крыльях авиакомпании "Азимут", - пояснили в Fun&Sun.

Туроператор Anex Tour с 29 апреля начнет летать в Турцию на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании Turkish Airlines. В компании сообщили, что продажи туров открылись 6 апреля и уже активно идут первые заявки. Недельные тур на двоих в отель четыре звезды стоит от 91,5 тыс рублей в Бодрум и от 102,1 тыс рублей в Анталью.