Иран заинтересован запуском производства бытовой техники в ОЭЗ в Грозном

8 апр. 10:13

Компания из Ирана хочет запустить производство бытовой техники на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Грозном, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев по итогам встречи с делегацией из Ирана.

"На сегодняшний день особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Грозный" интересна как многим инициаторам инвестиционных проектов РФ и Чеченской Республики, так и иностранным. Сегодня представители бизнеса Республики Иран изъявляли интерес по рассмотрению производства на территории ОЭЗ бытовой техники. На первом этапе рассматривается в качестве сборки", - цитирует Шаптукаева ТАСС.

По его словам, сотрудничество с Ираном не будет ограничиваться рамками ОЭЗ. Его планируют развивать по всем направлениям. "Хотелось бы отметить научно-техническое взаимодействие. Так, ряд представителей изъявили желание обучить наших студентов и сотрудников некоторых предприятий", - отметил глава ведомства.

Делегация из Ирана, в состав которой вошли крупные производители промышленной продукции, встретились с представителями власти Чечни, посетили молочный завод и акционерное общество "Чеченцемент