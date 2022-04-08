Транзит российского газа через Украину стал меньше

8 апр. 9:53

В пятницу заявка "Газпрома" на транзит через Украину сократилась на 14%.

По данным "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку российского газа в Европу на 8 апреля составляет 91,2 млн куб м, накануне - 105,7 млн куб м.

Газопровод "Ямал-Европа" на участке между Германией и Польшей уже сутки работает в реверсном режиме. "Газпром" на пятницу не стал бронировать мощности польского участка магистрали.

В Европу пришло весеннее тепло, вместе с ним пришел ветер, что увеличило выработку электроэнергии из возобновляемых источников, кроме того снижение цены на спотовом рынке приводит к сокращению отбора импортерами российского газа.

ПХГ Европы после почти недели работы с результатом нетто-отбора 6 апреля смогли показать небольшой рост уровня запасов (26,21%, рост за сутки - 0,12 п.п.).