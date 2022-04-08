Мировые бренды объявили об окончании бойкотирования узбекского хлопка

8 апр. 9:22

Известные бренды одежды, среди которых H&M и Zara, вскоре могут выйти на рынок Узбекистана. Переговоры с представителями модных брендов состоятся уже в апреле, сообщает компания "Узтекстильпром".

Завершен глобальный бойкот узбекского хлопка, который был введен в 2010 году из-за использования на полях детского и принудительного труда. Бойкот объявила тогда коалиция Cotton Campaign, в нее входят Adidas, Zara, Gucci, Amazon, Burberry, Disney, GAP, IKEA, Lacoste, Nike, Puma, Uniqlo и многие другие. Теперь бренды смогут использовать узбекский хлопок при производстве.

Бизнес-делегация Узбекистана в апреле посетит Германию, Испанию, Южную Корею, Китай и Бангладеш, состоятся переговоры по расширению сотрудничества с крупными брендами, среди которых H&M, Zara (Inditex), C&A, Falke.

"Снятие международной коалицией Cotton Campaign бойкота с узбекского хлопка и производимой из него готовой продукции, как ожидается, приведет к повышению интереса 331 международного бренда к Узбекистану и усилению притока иностранных инвесторов", – считают в "Узтекстильпроме".