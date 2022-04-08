Макрон: конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели 

8 апр. 9:17

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели. В этой связи он призвал оказывать гуманитарную помощь населению.

"Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели". "Поэтому мы делаем все вместе с Турцией и Грецией и ООН для организации гуманитарных операций в городах Мариуполь и Днепр", - акцентировал внимание он, выступая в эфире радиостанции RTL.