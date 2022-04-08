Блинкен: США и Израиль будут вместе противостоять насилию

8 апр. 8:54

Вашингтонская администрация следит за развитием событий в свете совершенного в Тель-Авиве теракта, жертвами которого стали два человека, США поддерживают контакты с властями Израиля, говорится в распространенном в четверг письменном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

"Мы внимательно следим за развитием событий и продолжим поддерживать регулярные контакты с нашими израильскими партнерами, вместе с ними мы решительно противостоим терроризму и насилию, которым нет оправдания", - приводит словам главы Госдепа США ТАСС.

Далее Блинкен назвал произошедшее "смертоносным террористическим актом".

Ранее сообщалось, что накануне в результате стрельбы в центральной части Тель-Авива два человека были убиты, четверо получили тяжелые ранения.