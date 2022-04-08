Махачкала оказалась самым популярным направлением у россиян

8 апр. 8:11

Среди самых популярных российских направлений среди туристов наибольшей популярностью пользуется Махачкала. Так, согласно аналитике сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, доля поисковых запросов на апрель возросла в сравнении с прошлым месяцем на 135%.

На втором месте Ставрополь, который стали рассматривать на 130% чаще, на третьей позиции находится Магас – спрос сюда увеличился на 129%.

При составлении статистки, эксперты изучили поисковые запросы, совершенные в марте, с отправлением в апреле, и сравнили их с аналогичными данными по февралю – на перелеты в марте, поясняет методику составления рейтинга "Газета.ru".