Жителей Ставрополя пригласили на санитарную пятницу 

8 апр. 7:25

Комплекс мероприятий по уборке Ставрополя стартует в эту пятницу, 8 апреля, сообщил глава города Иван Ульянченко.

Как пояснили в пресс-службе администрации краевого центра, принять участие в большой уборке приглашают предприятия и организации города.

"На прошлой неделе состоялась первая в этом году санитарная пятница. Спасибо всем организациям и предприятиям города за то, что поддержали инициативу муниципалитета и навели порядок рядом со своими зданиями", - сообщил мэр краевой столицы.