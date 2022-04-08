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Жителей Ставрополя пригласили на санитарную пятницу 

Жителей Ставрополя пригласили на санитарную пятницу 

Комплекс мероприятий по уборке Ставрополя стартует в эту пятницу, 8 апреля, сообщил глава города Иван Ульянченко. 
Как пояснили в пресс-службе администрации краевого центра, принять участие в большой уборке приглашают предприятия и организации города. 
"На прошлой неделе состоялась первая в этом году санитарная пятница. Спасибо всем организациям и предприятиям города за то, что поддержали инициативу муниципалитета и навели порядок рядом со своими зданиями", - сообщил мэр краевой столицы.

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