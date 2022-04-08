"Борщевой набор" стал "золотым" на Ставрополье 

8 апр. 7:05

Цена на овощи из традиционного "борщевого набора" рекордно выросла в Ставропольском крае.

Так, по данным Северо-Кавказстата, за неделю свекла стала дороже на 31,7% (около 75 рублей за 1 кг), морковь – на 22,7% ( 70-72 рубля рубль за кило), белокочанная капуста – на 20,2% ( в среднем 107,4 рублей за 1 кг), репчатый лук – на 9,7% ( уже 49 рублей за 1 кг), картофель – на 4,3% (не ниже 58 рублей за 1 кг).