Кисловодск избавится от широкоформатной рекламы 

8 апр. 6:55

Руководство Кисловодска разработало новую схему размещения рекламных конструкций, сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета, уточнив, что теперь на территории горда нельзя будет устанавливать масштабные рекламные щиты и билборды.

"Администрация Кисловодска разработала новую схему размещения рекламных конструкций, которая не предусматривает размещение щитов и билбордов. Это значит, что город полностью избавится от широкоформатной рекламы, рекламные объявления будут размещаться на афишных тумбах, стендах и конструкциях сити-формата", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ради сохранения исторического архитектурного облика Кисловодска с начала года были демонтированы более 100 незаконных рекламных конструкций.