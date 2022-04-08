Кабардино-Балкарии нарастила урожайность подсолнечника за три года на 27% 

8 апр. 6:45

В Кабардино-Балкарии отмечается рост урожайности подсолнечника: за три года этот показатель увеличился на 27,5%, информирует пресс-служба республиканского Минсельхоза.

Уточняется, что в регионе уже стартовал весенний сев.

"В Кабардино-Балкарии урожайность подсолнечника за последние три года увеличилась на 27,5% и составила в 2021 году 23,5 ц/га против 18,4 ц/га в 2019 году. Масла семян подсолнечника было собрано в истекшем году 32,5 тысячи тонн, что составляет 109% к 2020 году, а в сравнении с 2019 годом этот показатель еще выше — 124,5%", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что площади, занятые под эту культуру, в среднем по республике ежегодно составляют 14−15 тысяч гектаров.