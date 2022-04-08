Около миллиона туристов посетили Карачаево-Черкесию с начала года 

8 апр. 6:25

Число туристов, побывавших в Карачаево-Черкесии за первые три месяца этого года, составило почти миллион человек, сообщил министр туризма и курортов республики Расул Текеев.

"Курорты КЧР за первый квартал 2022 года посетили 982 326 туристов, что на 20 тысяч человек больше показателей за аналогичный период прошлого года. Так, „Архыз“ посетили более 500 тысяч человек, „Домбай“ и Тебердинский национальный парк — почти 400 тысяч туристов, а туристический комплекс „Медовые водопады“ - около 80 тысяч экскурсантов", - приводит слова собеседника ТАСС.

По словам Текеева, Карачаево-Черкесию посещают туристы не только из соседних регионов, но и из центральной России и Москвы, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности республики в туристической отрасли и выведении курорта на федеральный уровень позиционирования.