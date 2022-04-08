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На Ставрополье завершается отопительный сезон 

На Ставрополье завершается отопительный сезон 

В ближайшие дни отопительный сезон завершится в трех округах Ставрополья, проинформировали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, уточнив, что муниципалитеты сами принимают решение об этом в зависимости от погодных перспектив. 
Так, в Арзгирском округе отопление было отключено в минувшую среду, однако соцобъекты и многоквартирные дома продолжают отапливаться. 
По этой же схеме в Минераловодском округе отопление отключат сегодня, 8 апреля. 
"11 числа в планах полностью прекратить подавать тепло в Георгиевском ГО и Буденновском МО. При этом социальные объекты могут получать теплоноситель по заявлению руководителя учреждения", - информируют "Вести Ставрополье". 
В ведомстве напомнили, что завершение отопительного сезона будет проводиться постепенно, так как для принятия решения необходимо учитывать долгосрочный прогноз погоды.

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