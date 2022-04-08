На Ставрополье завершается отопительный сезон 

8 апр. 6:05

В ближайшие дни отопительный сезон завершится в трех округах Ставрополья, проинформировали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, уточнив, что муниципалитеты сами принимают решение об этом в зависимости от погодных перспектив.

Так, в Арзгирском округе отопление было отключено в минувшую среду, однако соцобъекты и многоквартирные дома продолжают отапливаться.

По этой же схеме в Минераловодском округе отопление отключат сегодня, 8 апреля.

"11 числа в планах полностью прекратить подавать тепло в Георгиевском ГО и Буденновском МО. При этом социальные объекты могут получать теплоноситель по заявлению руководителя учреждения", - информируют "Вести Ставрополье".

В ведомстве напомнили, что завершение отопительного сезона будет проводиться постепенно, так как для принятия решения необходимо учитывать долгосрочный прогноз погоды.