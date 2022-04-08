Жителей Мальты познакомят с культурой Грузии

8 апр. 0:33

На Мальте с 8 по 15 апреля пройдут Дни грузинской культуры. Об этом сообщают организаторы.

В рамках Культурных дней местные жители смогут посетить презентацию грузинской и мальтийской архитектуры, насладиться грузинской едой и напитками, а также узнать о туристических маршрутах Грузии и послушать грузинскую музыку.

В рамках Культурных дней пройдет множество различных мероприятий. В частности, состоится встреча представителей Союза писателей Грузии и Дома писателей Аджарии, грузинских поэтов с грузинскими эмигрантами.

Также будет организована совместная выставка грузинских и мальтийских художников.

Кроме того, в рамках проекта запланированы официальные встречи в муниципалитете Мальты и подписание меморандума о дружбе, передает "Sputnik Грузия".