В Баку пройдет юбилейный показ оперы "Кёроглу"

7 апр. 23:57

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 30 апреля состоится юбилейный показ оперы "Кёроглу" выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли. Спектакль будет приурочен к 85-летию со дня первого показа оперы.

Партию Кёроглу исполнит ведущий солист театра, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов. Также в постановке заняты: народные артисты Али Аскеров (Везирь), Акрам Поладов (Али), Фидан Гаджиева (Ханенде), заслуженные артисты Илаха Эфендиева (Нигяр), Джахангир Гурбанов (Гасан хан), Турал Агасиев (Гамза бек).

За дирижерским пультом заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.