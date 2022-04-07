Кобахидзе: мы не станем местом для уклонения от санкций против РФ

7 апр. 23:25

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не намерена быть местом для уклонения от антироссийских санкций.

По его словам, международные партнеры страны часто говорят, что "Грузия не должна стать страной, которая может быть использована в качестве территории для обхода санкций против России".

"С этой точки зрения, конечно, мы проявляем бдительность. Страна не будет использована в качестве места для уклонения от санкций. Это наша ответственность", - цитирует Кобахидзе ТАСС.