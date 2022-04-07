Во Франции задумались над реформированием ЕС

7 апр. 23:34

Реформировать Евросоюз и в будущем заменить его альянсом европейских наций собирается, в случае победы на предстоящих выборах, кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Мы реформируем Евросоюз, чтобы заменить его альянсом европейских наций, который состоял бы из союзников, и Европа только этого и ждет. Это будет европейское сотрудничество, основанное на праве народов, уважении государств и суверенитета наций", - заявила она в четверг на предвыборном митинге в Перпиньяне на юге Франции.

Также Ле Пен хочет изменить экономическую модель Франции, добиться создания новых рабочих мест и увеличения благосостояния страны.

Она отметила, что Франции нужно укреплять свою независимость в сферах энергетики промышленности, науки, медицины, продовольствия.