В ЕС согласовали пятый пакет санкций против России

7 апр. 23:14

Постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Пакет новых санкций будет опубликован в официальном журнале ЕС в пятницу, после чего они вступят в силу.

О согласовании очередного пакета санкций против России стало известно из заявления делегации председательствующей в настоящее время в ЕС Франции, сообщение опубликовано в Twitter.

Под санкции попадут российские бизнесмены, журналисты, представители сил безопасности и военные, говорится в заявлении. Пятый пакет санкций направлен против "олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников сил безопасности и военных, а также промышленных и технологических секторов, связанны с российской агрессией против Украины".

"Санкции включают: замораживание активов нескольких российских банков, запрет на импорт из России угля, эмбарго на поставки оружия в Россию", - говорится в сообщении представительства Франции.

Также ЕС запретит доступ в свои порты судов под российским флагом, вводятся ограничения для автотранспортных компаний России и Беларуси, следует из заявления.