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Свыше 9,5 тыс гумпомощи доставила Россия на Украину

Свыше 9,5 тыс гумпомощи доставила Россия на Украину

Глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что более 9,5 тысячи тонн гуманитарных грузов доставлено на Украину.

"Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 9 521,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 767 гуманитарных акций", - цитирует Мизинцева РИА Новости.

По его словам, за прошедшие сутки в ДНР и ЛНР, а также в Харьковской и Херсонской областях были проведены семь гуманитарных акций, мирные жители получили 850 тонн предметов первой необходимости, лекарств и продуктов питания.

"7 апреля проводятся 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 407 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - добавил Мизинцев.

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