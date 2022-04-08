Газ расколол Евросоюз

В среду Венгрия объявила, что готова платить в рублях за российский газ. Позиция страны не соответствует общеевропейской: ЕС намеревался объединиться против московского требования платежей в национальной валюте.

Как отмечает EUreporter, в качестве ответной меры против западных санкций в связи с российской спецоперацией на Украине, президент Владимир Путин предупредил Европу, что поставки газа будут прекращены, если блок не будет платить за него в рублях. Европейская Комиссия заявила, что контракты, по которым оплата производится в долларах и евро, будут оплачиваться в конце каждой недели.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее говорил, что ЕС не участвует в соглашении по поставкам российского газа, имя в виду двусторонний контракт между подразделениями "Газпрома" и венгерской государственной компании MVM.

Венгрия - одна из немногих стран-членов ЕС, которые отказались от энергетических санкций против Москвы в ответ на спецоперацию. Орбан, чье правительство поддерживает бизнес-контакты с Москвой более десяти лет, был избран премьер-министром в четвертый раз подряд. Частично он заручился поддержкой, пообещав гражданам Венгрии обеспечить безопасность газовых поставок.

Требование Владимира Путина вызвало переполох во многих европейских столицах, и правительства стран, треть газовых нужд которых удовлетворяется Россией, в настоящий момент обсуждают вопрос со своими энергетическими компаниями.

В понедельник Словакия сообщила, что будет согласовывать свои действия с ЕС. Тем временем PGNiG, главная польская газовая компания, настаивает на том, что заключенный с "Газпромом" контракт, который истекает в конце года, является обязательным к исполнению обеими сторонами.

Австрийская OMV и российский "Газпром" заключили контракт, в котором предусматривается оплата за газ в рублях. Однако в Вене заявили, что нет иной валюты для расчетов, кроме долларов и евро.

Министр иностранных дел Украины настаивает на газовом и нефтяном эмбарго в отношении России, однако Европейский союз не спешит рассматривать такой вариант. При этом ЕС готовится ввести запрет на российский уголь и другие товары.

Исходя из данных по отгрузкам, европейские покупатели увеличивают поставки угля со всего мира на фоне предложенного ЕС запрета на российский импорт и дефицита газовых поставок.

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что намерение Европейской Комиссии ”получить единый ответ из стран, импортирующих российский газ”, необязательно. Он также напомнил, что двусторонние соглашения были подписаны каждой из стран: ”Никто не имеет право рассказывать, что нам делать с собственным контрактом”.

Венгрия значительно зависит от российского газа и нефтяного импорта. В прошлом году был подписан долгосрочный контракт, в рамках которого "Газпром" обязался поставлять ежегодно 4,5 млрд кубометров газа.

Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич обсуждают расширение экономического сотрудничества. Сербский контракт на российский газ истекает 31 мая. Администрация Вучича заявила, что переговоры по новому контракту начнутся в самое ближайшее время.

Латвия, третий по величине покупатель "Газпрома", заявила, что рассматривает возможность оплаты энергоносителя в рублях. При этом официальный представитель министерства иностранных дел Латвии заявил, что стране не поддерживает рублевые расчеты, отметив необходимость единого общеевропейского подхода.

Литва заявила, что не будет импортировать российский газ для внутреннего потребления, став первой европейской страной, объявившей свою независимость от российского газа.

Пока поставки российского газа в Европу по трем трубопроводам остаются стабильными.