Маршрутки Крыма станут дороже через неделю 

7 апр. 22:25

Стоимость проезда в городском общественном транспорте Крыма вырастет с 15 апреля, такой приказ издал Госкомитет по ценам и тарифам республики.

В восьми городах - Симферополе, Феодосии, Ялте, Евпатории, Алуште и других - проезд в маршрутках станет дороже на 3 рубля. При оплате картой придется отдать не 17, а 20 рублей, наличными - не 22, а 25 рублей.

Еще в трех городах и одном поселке городского типа стоимость проезда вырастет на 2 рубля: при оплате картой - с 15 до 17 рублей, наличкой - с 20 до 22 рублей, пишет "Интерфакс".

Напомним, в последний раз цены в маршрутках поднимались в 2021 году, тогда билет подорожал на 5 рублей.