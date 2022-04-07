Эстония приостанавливает выдачу рабочих виз гражданам России

7 апр. 22:14

Власти Эстонии решили приостановить выдачу гражданам России и Беларуси виз, разрешающих работу в стране или ведение бизнеса, сообщил в четверг министр внутренних дел Эстонии Кристьян Яани.

"Эта санкция является дополнительным шагом, чтобы избежать противоречия, когда международные и государственные санкции ограничивают экономику и инвестиции России и Беларуси, но в то же время предоставляют гражданам этих стран вид на жительство, право на ведение бизнеса и работы", - сказал министр, его слова пресс-служба правительства Эстонии.

Решение об ограничении возможности для россиян и белорусов работать или вести бизнес на территории Эстонии и приостановке выдачи соответствующих виз и видов на жительство было принято на заседании правительства страны в четверг.