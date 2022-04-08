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В Сочи построят научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

В Сочи построят научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации 

Российские власти направят бюджетные инвестиции на проектирование и строительство федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации в Хостинском районе Сочи, - сообщается на сайте правительства РФ. 

"Финансирование поступит в течение 2022-2025 годов", - говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает "Интерфакс". 

"Центр спортивной медицины откроется в 2026 году. В нем будут стационар и клиника восстановительного лечения для спортсменов - членов российских сборных команд, а также отделение, в котором будут проводиться научные исследования в области спортивной медицины.

Оснастят центр оборудованием экспертного класса, что позволит совмещать его применение как для целей восстановительного лечения, так и в научных исследованиях. 

Напомним, ранее создать в Сочи центр спортивной медицины поручил президент России Владимир Путин. В целом в стране должно быть создано не менее трех центров реабилитации и восстановления спортсменов на базе санаторно-курортных организаций, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).

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