В Северной Осетии повысят надежность энергоснабжения 36 горных сел

7 апр. 21:56

Компания "Россети Северный Кавказ" выделит 4,8 млн рублей на повышение надежности электроснабжения в 36 горных селах Северной Осетии. Здесь будет проводиться ремонт оборудования.

"Мероприятия проходят на территории 36 населенных пунктов, где проживают около 15 тысяч человек. Большая часть сел отдаленного района расположена в горной местности. Всего на реализацию ремонтной кампании в Ирафском районе "Россети Северный Кавказ" направят 4,8 миллиона рублей", - информирует пресс-служба компании.

Уточняется, что до конца года специалисты компании проведут ремонт 15 трансформаторных подстанций и более 10 км распределительных сетей. Кроме того, будет проведены работы по замене 94 опор и почти четырех километров провода. "В результате будет повышена надежность электроснабжения жителей района, объектов здравоохранения и образования, туристических баз", - отметили в компании.