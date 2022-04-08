Политический кризис в Пакистане: кому мешает Имран Хан

Решение премьер-министра Пакистана Имрана Хана распустить парламент, чтобы предотвратить вынесение вотума недоверия, вызывало недоумение и потрясло весь мир. Однако недоумение неуместно. Британский журналист Питер Оборн, автор книги ”Покушение на правду”, занимается анализом пакистанской политики более двух десятилетий, и утверждает, что удивление вызывает не сам факт политического кризиса в стране, а то, что он так долго назревал.

В статье для Middle East Eye Оборн пишет, что немногие из демократически избранных лидеров Пакистана надолго оставались у власти. Ни один из предшественников Хана не продержался на своем посту полный срок. Хан далеко не заурядный премьер-министр. Проявив необычайную смелость, он бросил вызов корыстным интересам. Он попытался избавиться от коррупции. Он проводил новую, независимую политику. Он даже поставил под угрозу свое пребывания у власти, отказавшись быть пешкой США (что делает ему большую честь). К тому же, Хан поставил под сомнение коррумпированную двухпартийную систему, которая доминировала в пакистанской политике на протяжении десятилетий. Таким образом он и нажил себе множество врагов, как внутренних, так и внешних.

Хан был уязвим со дня основания его партии ”Движение за справедливость”, которая пришла к власти в 2018 году. Партии не удалось получить большинство, на которое рассчитывал Хан, поэтому с самого начала он был вынужден действовать в рамках коалиционного правительства. В последние месяцы хрупкая коалиция распалась, поскольку ненадежные партнеры поддались на уговоры врагов, прельщенные взятками и поощрением со стороны американских дипломатов.

"Слабость" Хана

У Хана много сильных сторон как у политика, но в контексте пакистанской политики, ему присуща одна слабость. По природе своей и будучи верным исламским религиозным принципам, он не коррумпирован. Такое качество - редкость в пакистанской политике, более того, это критический недостаток. Честность Хана не соответствует подлым методам, к которым прибегают успешные пакистанские политики. На прошлой неделе, когда враги Хана намеревались его уничтожить, практически поверженный премьер-министр распустил парламент, тем самым проложив путь к выборам. Такое решение шокировало оппонентов из Пакистанской мусульманской лиги и Пакистанской народной партии. Сейчас они говорят о том, что будущее Пакистана должно решаться путем демократического голосования, а не в темных кабинетах. Впервые в мире Хан обратился к народу в период глубокого кризиса.

Для Великобритании было бы куда лучше, если бы в 1990 году (когда Хан был капитаном пакистанской команды по крикету), заговорщики-тори решили провести выборы, нежели плести интриги в закуренных комнатах за закрытыми дверьми с целью уничтожить Маргарет Тэтчер, одного из величайших премьер-министров в британской истории. Выборы - куда более верное решение и гораздо более демократическое. Но именно поэтому заговорщики и не захотели их проводить. Тетчер была гораздо популярнее, чем они.

Ни Билавал Бхутто Зардари, ни Шахбаз Шариф, лидеры двух главных оппозиционных партий, намеревающиеся сместить Хана, не попытались объяснить, что плохого во всенародном голосовании. Оба они знают, что Хан будет биться до последнего и что он сильнее, чем им кажется.

Экономическая катастрофа

Шариф прекрасно знает, что придя к власти четыре года назад, Хан столкнулся с экономическим хаосом - наследием неграмотной политики его собственной партии, Пакистанской мусульманской лиги. Невероятно умный и одаренный лидер, Шариф, наверняка с ужасом осознавал, что его партия виновата в огромных долгах и серьезной внутренней некомпетентности, с которой Хан пытался справиться с тех пор, как занял должность. Новый лидер получил буквально пустую казну, разрушенную налоговую систему и валютные резервы, которых едва бы хватило на два месяца. Чтобы решить проблему внешних долгов Пакистана, правительство Хана подняло цены на энергоносители и топливо, что сильнее всего отразилось на наиболее бедных жителях страны. Народного гнева было не избежать, и Хан, естественно, не смог решить все проблемы в государстве. Но справился он довольно неплохо, учитывая необходимость (как и везде в мире) решать проблемы пандемии Coivd-19. Оппоненты винят Хана в росте инфляцию, но это глобальный тренд, а не исключительно пакистанский.

Хан более внушительная фигура на международной арене, по сравнению с любым другим пакистанским лидером со времен Зульфикара Али Бхутто, яркого и харизматичного лидера, основавшего Пакистанскую народную партию, и деда нынешнего оппонента Хана, Зардари. Как и Али Бхутто, Хан старается позиционировать Пакистан как независимое государство. Али Бхутто удалось увести Пакистан из-под американского влияния, характеризовавшего долгий срок правления диктатора Мухаммеда Айюб Хана. Имран Хан делает то же самое, создавая союзы с Китаем и Россией, а также сотрудничая с такими мусульманскими государствами как Иран, Малайзия и Турция. Но даже его соратники вынуждены признать, что такая политика привела к смешанным результатам.

Влияние Саудовской Аравии

Затруднительное экономическое положение Пакистана привело к тому, что страна оказалась в зависимости от кредиторов, особенно от Саудовской Аравии и Китая. Такая зависимость - основная причина, по которой Хан не стал публично осуждать события в Синьцзяне. Хан также молчит по поводу продолжающихся трагических событий в Йемене, где сотни тысяч людей погибли в результате прямых и косвенных последствий войны под руководством Саудовской Аравии. Дело в том, что саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман, главный банковский менеджер Хана, не позволяет ему высказаться, и не только в отношении Йемена. Когда Хан хотел присоединиться к исламскому союзу Малайзии и Турции, вмешался Мухаммед ибн Салман.

Также стоит отметить, что Хан разочаровал сторонников, которые считали его яростным защитником прав человека. Теперь они обвиняют его в атаках на журналистов и подавлении свободы слова, а также в подчинении пакистанским военным. Тем не менее Хан проявил умение управлять государством в отношении Кашмира, где его мирные усилия были сорваны премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Хан также занимает независимую позицию в отношении Афганистана. С момента падения Кабула в августе прошлого года, существует напряженность в отношении перелетов американских самолетов над Пакистаном. Что более важно, Хан и США придерживаются разных позиций по поводу замороженных Вашингтоном активов, в которых так отчаянно нуждается голодающий Афганистан, чье население находится на грани нищеты. Как и в случае с Али Бхутто такая независимая позиция разъярила Вашингтон, который с момента военного поражения в Афганистане отчаянно нуждается в том, чтобы Пакистан снова стал американским клиентом.

Вассальное государство

США относились к Пакистану как в вассальному государству с момента обретения им независимости в 1947 году. ЦРУ инициировали переворот, который положил конец 11-летнему демократическому управлению в 1958 году, назначив первого пакистанского военного диктатора - жесткого Айюба Хана. С неподобающим рвением бывший президент Дуайт Эйзенхауэр одобрил диктаторский режим, отправившись в страну с визитом вскоре после переворота.

Всего пять американских президентов побывали в Пакистане: Эйзенхауэр, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Билл Клинтон и Джордж Буш, но ни одни из них не наведывался с визитом в периоды демократического правления. Американская помощь Пакистану увеличивалась в разы во время военной диктатуры, как бы в насмешку сигнализируя о реальном отношении США к демократическим институтам. Что касается президента Джо Байдена, Имран Хан прошлой осенью говорил, что американский президент даже не звонил ему. Удивительно, учитывая кризис в Афганистане и наказание, которое последовало за неприятие американской позиции. Не стоит также забывать о том, что Хан заработал себе репутацию, будучи откровенным критиком той роли, которую США играют в Пакистане, и выступая против согласия его страны на американские авиаудары по лидерам "Талибана" (движение запрещено в РФ).

Вопреки всему

Министр иностранных дел Хана Шах Махмуд Куреши такой же принципиальный, и свою позицию он продемонстрировал еще десять лет назад, будучи министром иностранных дел в правительстве Асифа Али Зардари, отца нынешнего лидера Пакистанской народной партии.

В 2011 году, когда агент ЦРУ Рэймонд Дэвис застрелил двух человек в Лахоре и попросил дипломатическое убежище, Зардари разрешил США вывезти Дэвиса из страны. Я был тогда в Пакистане и помню общенациональное чувство стыда и даже ужаса из-за малодушного отношения Зардари к американскому преступнику. Куреши был солидарен с народом. Он ушел из правительства Зардари и вскоре присоединился к партии Хана - Движению за справедливость.

Критики Хана как в Пакистане, так и в других странах, не придают особого значения его заявлениям о том, что США могут быть ответственны за текущий политический кризис. Такое отношение говорит либо о наивности, либо о неискренности. Хотя факты на данный момент неизвестны, и, возможно, так никогда и не станут известны, история показывает, что Хан не без основания боится вмешательства Америки в дела страны, которой он управляет.

30 лет назад Хан сказал своей команде по крикету: ”Боритесь, как загнанные в угол тигры”, когда казалось, что поражение на Чемпионате мира 1992 года неминуемо. Задача, с которой сегодня столкнулся Хан, еще более сложная, но списывать его со счетов рано. Тогда, вопреки всему, ему удалось одержать победу на Чемпионате. Теперь имеет право на то, чтобы завершить начатое три с половиной года назад, когда победил на выборах 2018 года. Или, по крайней мере, показать, на что способен на новых выборах.