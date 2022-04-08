В Баку прозвучат "Времена года" Вивальди 

8 апр. 5:20

На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 21 апреля состоится концерт "Времена года Вивальди".

На нем выступит камерный оркестр "Симург" под управлением художественного руководителя и дирижера Узеира Мамедова, солистка – заслуженная артистка Азербайджана, скрипачка Джейла Сеидова.

На вечере прозвучат "Времена года" и Alla Rustica Антонио Вивальди, а также Чакона d-moll для скрипки Иоганна Себастьяна Баха в авторской обработке для оркестра Узеира Мамедова.