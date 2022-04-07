В России на смену люксу придет китайский автопром

7 апр. 21:29

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ушедшие из российские люксовые автобренды могут заменить китайские производители, также у России остается Aurus, однако отечественный люкс станет дороже.

"У нас есть, например, китайские бренды, с которыми мы ведем сегодня дискуссию, которые могут заместить люксовые бренды", - заявил в четверг министр.

Он добавил, что российский люксовый автомобиль Aurus будет производиться и дальше, однако на него вырастут цены.

"Сегодня я откровенно должен сказать, что на каждом проданном "Аурусе" есть убытки компании. Поэтому придется повышать цену для того, чтобы, скажем так, эти ножницы пройти", - отметил Мантуров.

Также глава Минпромторга подтвердил, что внедорожник Aurus планируется выпустить в этом году.