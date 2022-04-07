Песков: операция на Украине может завершиться в ближайшие дни

7 апр. 21:22

Российская спецоперация на территории Украины может завершиться в ближайшие дни, заявил в четверг в интервью британскому телеканалу Sky News пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, эта операция либо достигнет своих целей, либо мы завершим ее путем переговоров между российской и украинской делегациями", - сказал он.

Песков добавил, что верит, операция может быть завершена благодаря переговорам, однако зависеть это будет от позиции украинской делегации, а также от того, "насколько они будут готовы пойти на условия России".

"Мы заинтересованы в по-настоящему объективном расследовании возможных преступлений. Мы хотим понять, каковы могут быть форматы такого расследования", - отметил представитель Кремля.