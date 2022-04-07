Летнее тепло придет на Кубань в выходные

7 апр. 21:07

В воскресенье на Кубани потеплеет до плюс 25, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 8 апреля в регионе будут идти дожди с грозами, на участке от Джубги до Магри ожидаются сильные осадки. Южный ветер на побережье Черного моря в порывах будет достигать 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов тепла. Похожая погода будет стоять в регионе и 9 апреля.

Дожди закончатся к 10 апреля, ожидается переменная облачность и потепление. На Кубани будет свыше 20 градусов тепла, местами до плюс 25, обещают синоптики.