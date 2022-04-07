Сергей Шойгу поговорил с Хулуси Акаром

7 апр. 20:54

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщает пресс-служба МО Турции.

"В ходе переговоров была подчеркнута важность скорейшего установления режима прекращения огня для содействия дипломатическому решению и безотлагательность безопасной эвакуации гражданских лиц по суше и по морю, особенно из Мариуполя", - сказано в сообщении.

Помимо этого, Акар в разговоре подчеркнул, что Анкара продолжить вносить вклад в обеспечение мира в регионе, пытаясь оказывать всевозможную гуманитарную помощь.