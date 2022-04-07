СМИ: Финляндия в конце апреля может подать заявку на членство в НАТО

7 апр. 20:31

Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО, по данным газеты Iltalehti, это может произойти в конце апреля.

Как сообщает издание, объявить о намерении войти в НАТО планируется в ходе парламентских дебатов президентом Саули Ниинистё и комитетом министров иностранных дел и политики безопасности TP-Utva, возглавляемым премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Ожидается, что власти страны 14 апреля обнародуют дополненный доклад о внешней политике и политике безопасности. Обсуждение доклада в парламенте стартует после пасхальных каникул, они начнутся 15 апреля.

Решение о вступлении в НАТО TP-Utva примет в начале мая, а заявка может быть подана уже в апреле, пишет газета.

Финляндия сможет вступить в НАТО только в случае одобрения заявки всеми государствами-членами альянса.