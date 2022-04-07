Россия досрочно прекратила полномочия в СПЧ ООН

7 апр. 20:14

Зампостпреда РФ в ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Россия досрочно сложила свои полномочия в Совете ООН по правам человека.

"Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - сказал он после принятия резолюции Генассамблеей.

Он отметил, что Россия считает данное решение неправомерным и политизированным шагом. При этом, по его словам, Россия продолжит выполнять все международные обязательства в правозащитной сфере.