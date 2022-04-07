Глава ЕК: оплата газа в рублях может стать обходом санкций

7 апр. 19:53

Расчеты европейских компаний за газ из России в рублях станут обходом санкций, а также будут представлять для них высокий риск, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что требование президента России Владимира Путина платить в рублях за поставки газа обсуждается в настоящий момент странами-членами ЕС.

"Мы провели детальный юридический анализ принятого указа, полагаем, что предложение по обмену валюты будет не только представлять риск для компаний, но также станет обходом действующих санкций", - цитирует ее РИА Новости.