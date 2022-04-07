Кипр смягчает правила въезда для туристов

7 апр. 20:13

Власти Кипра с 18 апреля смягчают правила въезда в страну для иностранных туристов.

Согласно информации на официальном сайте Совета министров Кипра, будет отменена классификация стран по эпидемиологической ситуации, также перестанут действовать ограничения на въезд для туристов на основе этих данных.

Туристам больше не нужно будет заполнять анкету на специальный пропуск CyprusFlightPass перед вылетом в Ларнаку и Пафос. Также отменяется ПЦР перед вылетом для вакцинированных и переболевших иностранцев. Для въезда на Кипр с 18 апреля понадобится только сертификат о вакцинации (российский "Спутник V" признан в республике) или справка, подтверждающая выздоровление.

Непривитые иностранцы по прибытии в республику должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР не старше 72 часов или тест на антитела, сделанный в течение 24 часов. Детям до 12 лет не нужны никакие справки или сертификаты.