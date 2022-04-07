Находка более 1,2 кг канабиса обернулась для жителя Дагестана уголовным делом

7 апр. 19:31

Полиция нашла в доме 47-летнего жителя Новолакского района марихуану весом 1257 грамм, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Как отметили в ведомстве, обыск в доме мужчины проводился в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Сотрудники обнаружили пакет с канабисом.

По словам владельца дома, пакет с наркотическими веществами был найден несколько месяцев назад на окраине села. При этом он заявил, что не собирался его продавать.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о незаконном хранении марихуаны.