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Находка более 1,2 кг канабиса обернулась для жителя Дагестана уголовным делом

Находка более 1,2 кг канабиса обернулась для жителя Дагестана уголовным делом

Полиция нашла в доме 47-летнего жителя Новолакского района марихуану весом 1257 грамм, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Как отметили в ведомстве, обыск в доме мужчины проводился в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Сотрудники обнаружили пакет с канабисом.

По словам владельца дома, пакет с наркотическими веществами был найден несколько месяцев назад на окраине села. При этом он заявил, что не собирался его продавать.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о незаконном хранении марихуаны.

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