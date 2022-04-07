Чавушоглу: Турция намерена нормализовать отношения с Египтом

7 апр. 19:35

Турция предпримет меры по нормализации отношений с Египтом, об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы предпринимаем шаги по нормализации отношений с Египтом. В ближайшие дни мы совершим некоторые из них. Обе страны представляют друг друга на уровне советников-посланников, срок нахождения в должности нашего посланника истек, мы назначим нового представителя. Если завтра мы примем решение открыть посольство, тогда и послов [на взаимной основе] назначим", - заявил глава турецкого МИД на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел НАТО.

По данным СМИ, новым послом Турции в Египте может стать бывший представитель страны в Организации исламского сотрудничества Салих Мутлу Сен.

В 2013 году Турция и Египет объявили персонами нон грата послов на фоне смены власти в Египте.